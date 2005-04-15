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    15 апреля 2005

    AOpen представила 700 Вт блок питания:

    23:37

    Серия кубиков от AOpen специально для «цифрового дома»:

    17:37

    AMD: продажи процессоров растут, флэш тянет на дно:

    17:02

    PowerColor Bravo X700: бесшумный PCI-E графический адаптер Tul:

    16:42

    Sony не хочет войн форматов на рынке DVD нового поколения:

    16:37

    Epson Stylus Photo RX700 — новый фотоцентр класса Hi-End: ждем этим летом:

    12:37

    Компания Storus стала официальным дистрибьютором Kubota Comps Corporation:

    10:37

    Albatron берет низкий старт на беговой дорожке pico-BTX:

    10:13

    Mobile Athlon 64 3700+, официальный анонс AMD:

    09:08

    AMD: снижение цен на процессоры Sempron в мае?:

    08:00

    TGi-чипсет от ULi Electronics Inc:

    00:13

    Стойка AIC для серверов-хранилищ с поддержкой 2,5-дюймовых накопителей:

    00:11

    Объем рынка преобразователей постоянного тока к 2008 году достигнет 8 млрд. долларов США:

    00:09

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