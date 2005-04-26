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    26 апреля 2005

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.5.0:

    16:40

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.0.2.625:

    16:15

    High-k в 45-нм нормах – быть!:

    16:05

    Мультимедиа: CDex v.1.60 Beta 1:

    15:50

    Настройщики: GameGain v.2.4.25.2005:

    15:25

    Настройщики: Throttle v.6.4.25.2005:

    15:00

    Борьба за лидерство в сегменте 2,5-дюймовых жестких дисков:

    14:53

    Настройщики: SuperRam v.5.4.25.2005:

    14:35

    Настройщики: PCMedik v.6.4.25.2005:

    14:10

    Одночиповые Wi-Fi решения Atheros: для офиса и мультимедиа:

    14:09

    Настройщики: PCBoost v.3.4.25.2005:

    13:45

    Samsung и Microsoft разрабатывают гибридный жесткий диск:

    13:26

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.8:

    13:20

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.0.11:

    12:55

    Intel нашёл закон Мура:

    12:37

    Настройщики: Magic Utilities 2005 v.3.40:

    12:30

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.5:

    12:05

    Запись: CloneDVD 2 v.2.8.2.1:

    11:40

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.14:

    11:15

    Настройщики: StyleXP v.3.0.3:

    10:50

    Мини-кластер в одном корпусе: 96 процессоров и 192 Гб RAM:

    10:49

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    10:25

    Очередной приступ лихорадки на рынке DRAM: приближение праздников в Китае:

    10:15

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    10:05

    Обновление драйверов для чипсетов AMD:

    09:45

    Обновление драйверов для контроллеров ITE:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On и Plextor:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 апреля):

    09:00

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