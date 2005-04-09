  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 апреля 2005

    Менеджеры закачек: Mass Downloader v.3.1 Build 591 Beta:

    17:30

    Настройщики: A-Tuner v.1.9.19.7184:

    17:05

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R37 07.04.2005:

    16:40

    Архиваторы: QuickZip v.4.60.002 Beta:

    16:15

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.0.8:

    15:50

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.1.7 Build 286:

    15:25

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.17:

    15:00

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.02 Beta:

    14:35

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.44 и K-Lite Mega Codec Pack v.1.28:

    14:10

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.35:

    13:45

    Редакторы: WinHex v.12.1 SR-4:

    13:20

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.04 Build 005:

    12:55

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.3.7:

    12:30

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.31.00:

    12:05

    Утилиты: RegMon v.7.0:

    11:40

    Общение в сети: Miranda IM v.0.4:

    11:15

    PSX: анонс только 15 апреля, доступность в Японии уже сейчас:

    11:08

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.2.2:

    10:50

    Утилиты: VMware v.5.0 Build 13124 Final:

    10:25

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    10:05

    Мультимедиа: ATI Multimedia Center v.9.06.1:

    09:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.5.4:

    09:30

    Kingston выпускает очень быструю память DDR2:

    09:26

    Обновление прошивок для DVD-приводов BenQ и LG:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 апреля):

    09:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018