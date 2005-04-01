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    1 апреля 2005

    Веб-браузеры: Offline Explorer v.3.7:

    15:00

    Утилиты: PECompact v.2.51 Beta:

    14:35

    Мультимедиа: ImTOO DVD Ripper v.2.0.51.329:

    14:10

    Настройщики: Fresh UI v.7.32:

    13:45

    Настройщики: A-Tuner v.1.9.16.7184:

    13:20

    Кодеки: The Codecs v.2.8:

    12:55

    Из редакционной почты: Эльбарус — современный российский процессор:

    12:37

    Архиваторы: WinRAR v.3.50 Beta 1:

    12:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File SE SE1R35 31.03.2005:

    12:05

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.6.8:

    11:40

    Интернет и сети: Asset Tracker for Networks v.4.7:

    11:15

    Настройщики: Super Utilities v.4.87:

    10:50

    Веб-браузеры: Avant Browser v.10.0 Build 167:

    10:25

    Microsoft: Service Pack 1 Final для Windows 2003 Server:

    10:05

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.1.3 Final:

    09:45

    Обновление прошивок для DVD-приводов 4Kus:

    09:30

    Неофициальные драйверы Catalyst v.5.2 для мобильной графики ATI:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 апреля):

    09:00

    Новая методика тестирования кулеров: know-how iXBT.com:

    06:47

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