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    20 апреля 2005

    Kodak представляет портативный фотоальбом и принтер:

    16:53

    Диагностика: CPUFSB v.2.2.17:

    15:50

    Диагностика: CPUCooL v.7.3.6:

    15:25

    42" TV в плазме от LG и планы компании на будущее:

    15:12

    Настройщики: GameGain v.2.4.18.2005:

    15:00

    Настройщики: Throttle v.6.4.18.2005:

    14:35

    Настройщики: SuperRam v.5.4.18.2005:

    14:10

    Настройщики: PCMedik v.6.4.18.2005:

    13:45

    Доходы EMC почти удвоились:

    13:22

    Настройщики: PCBoost v.3.4.18.2005:

    13:20

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.13:

    12:55

    Прекрасный квартал для Intel:

    12:37

    Утечка сведений о ценах на AMD Opteron с двумя ядрами:

    12:37

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA (Windows 64-bits):

    12:30

    Samsung Digimax A402: 4-мегапиксельная камера за 150 Евро:

    12:26

    40летний юбилей закона Мура:

    12:23

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.1.0.1:

    12:05

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.53:

    11:40

    Запись: CloneCD v.5.2.0.2:

    11:15

    LexarJumpDrive Lightening: персональный USB-накопитель:

    11:14

    Запись: CloneDVD 2 v.2.8.0.2:

    10:50

    Лазерная связь как альтернативное решение «последней мили»:

    10:37

    Утилиты: AutoPatcher XP April 2005:

    10:25

    Новые драйверы для аудио процессоров SiS:

    10:05

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    09:45

    GIGABYTE выпускает в серии i-DNA флагманскую GA-8I955X Royal:

    09:37

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов ASUS и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 апреля):

    09:00

    MSI P4N Diamond: системная плата на NF4 SLI IE с автоматическим переключением режимов:

    03:35

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