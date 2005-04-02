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    2 апреля 2005

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.3.2:

    14:35

    Безопасность: ICFMeister v.2.1.0.0:

    14:10

    Dell Latitude X1: легкий и компактный спутник путешественника:

    14:06

    Обновленные серверы HP ProLiant используют новейший процессор Intel:

    13:56

    Настройщики: Registry Defragmentation v.7.0.4.3:

    13:45

    Запись: DeepBurner v.1.5.1.192:

    13:20

    Мультимедиа: JetAudio v.6.1.5:

    12:55

    nForce4 для платформы Intel появится шестого апреля:

    12:41

    Программирование: PHP v.5.0.4:

    12:30

    Программирование: PHP v.4.3.11:

    12:05

    Безопасность: WinPatrol v.9.0.0.3:

    11:40

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.74:

    11:15

    Настройщики: FireTune v.0.7:

    10:50

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.4.3:

    10:25

    Чистильщики: CCleaner v.1.18.101:

    10:05

    Microsoft: Microsoft Application Compatibility Toolkit v.4.0:

    09:45

    Официальные драйверы для аудио-кодеков VIA серии Envy24:

    09:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG, Lite-On и Samsung:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 апреля):

    09:00

    AMD: выпуск dual-core процессоров Opteron может состояться раньше намеченного срока:

    06:32

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