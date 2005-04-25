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    25 апреля 2005

    Утилиты: CMOSPwd v.4.6:

    20:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.2.4:

    20:25

    Графика: Paint.NET v2.1 Beta 4:

    20:00

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.07 Beta:

    19:35

    Мультимедиа: DivXToDVD v.0.5.2b:

    19:10

    Мультимедиа: RealOne Player v.10.5 Final (Build 6.0.12.1069):

    18:45

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.4.8:

    18:20

    Мультимедиа: XMPEG v.5.2 Beta 2:

    17:55

    Безопасность: SpyRemover v.2.33:

    17:30

    Мультимедиа: IrfanView v.3.97:

    17:05

    Чистильщики: HDCleaner v.2.361:

    16:40

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.37:

    16:15

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.1.4 Build 14:

    15:50

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.2 Build 0424 R2:

    15:25

    Тестовые приложения: Battery Eater Pro v.2.60:

    15:00

    Acer AL1722hs — начало поставок на рынок России:

    14:56

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.46:

    14:35

    Утилиты: DVDIdle v.5.84:

    14:10

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.84:

    13:45

    MEGA STICK 528 — MP3-плеер/караоке от MSI — официально:

    13:44

    Кодеки: XP Codec Pack v.1.2.1:

    13:20

    Фото дня: новые кулеры Foxconn и AVC в нашей лаборатории:

    13:06

    Microsoft: обновление для Windows Media Player 9 и 10:

    12:55

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.1.14 Build 1078 RC1:

    12:30

    Менеджеры закачек: GetRight v.6.0 Beta 1:

    12:05

    Запись: CloneCD v.5.2.1.1:

    11:40

    Запись: CloneDVD 2 v.2.8.1.1:

    11:15

    Canon Powershot S2 IS: первые подробности:

    10:55

    Архиваторы: WinRAR v.3.50 Beta 3:

    10:50

    Обновление драйверов для процессоров AMD Opteron:

    10:25

    Диагностика: AMD CpuInfo (Athlon 64):

    10:05

    Контраст панелей SED увеличен до 100000:1:

    09:52

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 апреля):

    09:45

    Панели Toshiba Matsushita и Mitsubishi Electric с подсветкой на белых светодиодах:

    09:42

    Все Firmware прошедшей недели (с 18 по 24 апреля 2005 года):

    09:30

    Motive делится видением того, как управлять цифровым домом:

    09:29

    Все драйверы прошедшей недели (с 18 по 24 апреля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 18 по 24 апреля 2005 года):

    09:00

    Portege R200 и Tecra M4: два новых ноутбука Toshiba:

    08:57

    Работоспособный 200-мм заводик IBM не желаете?:

    01:13

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