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    4 апреля 2005

    SIA: февральские продажи полупроводников выше, чем ожидалось:

    16:52

    Фото дня: TV- и FM-тюнеры FlyTV Prime 34 FM rev. I и FlyTV Prime 34 FM (MK3) Russian в нашей лаборатории:

    15:23

    230 Гбит/дюйм² — плотность дисков Hitachi в 2007 году:

    14:42

    Робот Hitachi приспособлен к повседневной жизни и общению с человеком:

    13:22

    Микросхема питания для Bluetooth: два в одном:

    13:20

    Новые драйверы Reactor для графики XGI:

    12:05

    Коммутаторы L2 GbE — на российском рынке:

    12:04

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.72.30 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    11:40

    Поставки видеокарт в 1 квартале — в лидерах — поставщики решений на процессорах NVIDIA:

    11:18

    Настройщики: nHancer v.1.1:

    11:15

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.50:

    10:50

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.1.0.7:

    10:25

    SyncMaster 721S: новый 17-дюймовый монитор Samsung:

    10:11

    Безопасность: SpyRemover v.2.32:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 апреля):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 28 марта по 3 апреля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 28 марта по 3 апреля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 28 марта по 3 апреля 2005 года):

    09:00

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