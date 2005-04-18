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    18 апреля 2005

    Антивирусы: Symantec W32.Mytob@mm Removal Tool v.1.0.2:

    21:40

    Интернет и сети: TCPView v.2.4:

    21:15

    Утилиты: Recover My Files v.3.40:

    20:50

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.30.00.97:

    20:25

    Безопасность: SpyBot Search & Destroy v.1.4 RC:

    20:00

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.94:

    19:35

    Настройщики: nLite v.0.99.9 Beta:

    19:10

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.3.80:

    18:45

    Диагностика: Nero InfoTool v.3.01:

    18:20

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.6:

    17:55

    Кодеки: X Codec Pack v.1.8.2.147:

    17:30

    Утилиты: DVD Region+CSS Free v.5.83:

    17:05

    Утилиты: DVDIdle v.5.83:

    16:40

    Настройщики: NiBiTor v.2.1:

    16:15

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.6.5:

    15:50

    Новая плата Foxconn 955X7AA-8EKRS2 на сегодняшнем чипсете Intel:

    15:37

    Запись: NeroMIX v.1.4.0.31:

    15:25

    Intel официально начинает поставки двухядерного процессора и чипсета для него:

    15:23

    Мультимедиа: Nero Media Player v.1.4.0.31:

    15:00

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.0.12:

    14:35

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.11.10:

    14:10

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7.7 Final:

    13:45

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0.3 Final:

    13:20

    Файловые обменники: eDonkey2000 v.1.1.4/1.1.6 Test:

    12:55

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.2.3:

    12:30

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.52.130:

    12:05

    Официальные драйверы ForceWare v.71.89:

    11:40

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.70:

    11:15

    Adams Harkness не ждет восстановления рынка полупроводников в этом году:

    11:11

    Фото дня: новые кулеры Gigabyte в нашей лаборатории:

    11:04

    Новая версия BIOS для видеокарт Gigabyte GV-RX80256D:

    10:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BTC, MSI и Nec:

    10:25

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 апреля):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 11 по 17 апреля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 11 по 17 апреля 2005 года):

    09:15

    MSI Megabook MS-1006: ноутбук сделай сам!:

    09:09

    Все BIOS прошедшей недели (с 11 по 17 апреля 2005 года):

    09:00

    HD DVD: на грани перемирия:

    03:13

    MultiEdge FlexScan L778 и L578: новые ЖК-дисплеи EIZO:

    00:53

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