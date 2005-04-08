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    8 апреля 2005

    GIGABYTE GA-8N-SLI Royal: официальный анонс и подробности:

    15:50

    W2V: новый широкоформатный ноутбук ASUS с встроенным сабвуфером:

    15:06

    Intel представляет новую флэш-память для интегрированных систем:

    14:37

    Multipod: USB-накопитель 5-в-1 от Octave:

    13:48

    Интернет и сети: DEKSI Network Inventory v.4.0:

    13:45

    Дефрагментаторы: Rapid File Defragmentor v.1.4 Build 544:

    13:20

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.1.0.1.58:

    12:55

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.2.0 Beta 5:

    12:30

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.20.07:

    12:05

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.1:

    11:40

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.1.7 Build 285:

    11:15

    Запись: VSO Inspector v.1.0.8:

    10:50

    Тестовые приложения: Fraps v.2.5.5:

    10:25

    Кодеки: Codec Pack All in 1 v.6.0.2.5:

    10:05

    Общение в сети: MSN Messenger 7.0 Build 0777 Final:

    09:45

    Официальная версия AGP-драйверов для чипсетов SiS:

    09:30

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.76.44 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 апреля):

    09:00

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