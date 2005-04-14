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    14 апреля 2005

    Суперкомпьютер IBM для Национального центра атмосферных исследований США:

    23:49

    AMD консолидирует свой процессорный бизнес:

    23:42

    CDT и Delta-Opto открывают производство P-OLED-дисплеев на Тайване:

    23:35

    Утилиты: Process Supervisor v.1.69 Beta B:

    19:35

    Графика: Paint.NET v2.1 Beta 3:

    19:10

    Утилиты: Recover My Files v.3.30:

    18:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.74 Beta 6:

    18:20

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.0.0:

    17:55

    Резервное копирование: Acronis True Image v.8.0 Build 826:

    17:30

    BenQ снижает цену на 16x DVD Dual DL привод с поддержкой технологии LightScribe:

    17:22

    Утилиты: BootIt Next Generation v.1.72:

    17:05

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.51:

    16:40

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 12 апреля):

    16:15

    Безопасность: WinPatrol v.9.1.0.0:

    15:50

    Soyo: выпуск картридера BayOne XP с формулой 9-в-1*:

    15:43

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.8.0.1341:

    15:25

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.13:

    15:00

    Настройщики: WinXP Manager v.4.9.0.2:

    14:35

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.82:

    14:10

    Неофициальные драйверы ForceWare v.71.90 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    13:45

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.31.01:

    13:20

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.51.128:

    12:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.4.6:

    12:30

    Мультимедиа: DVDFab v.2.83:

    12:05

    Мультимедиа: AnyDVD v.5.0.0.0:

    11:40

    Пластик, управляемый светом:

    11:26

    Диагностика: SpeedFan v.4.23:

    11:15

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows (апрель 2005 года):

    10:50

    HDS переходит в наступление на рынок NAS:

    10:37

    Запись: CloneDVD 2 v.2.8.0.0:

    10:25

    Kopin CyberEVF 230K: электронный видоискатель для компактных камер:

    10:24

    Запись: CloneCD v.5.2.0.0:

    10:05

    Графические редакторы: GIMP v.2.2.6:

    09:45

    Ниндзя из Японии тихо прикончит жар от процессора:

    09:37

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.1.0.2:

    09:30

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 апреля):

    09:00

    Первые часы с дисплеем из «электронной бумаги»:

    08:20

    PIT-IN: новый Hi-MD привод Sony:

    07:19

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