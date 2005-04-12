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    12 апреля 2005

    SONY: выпуск пишущего привода DRU-800A DVD Dual DL:

    21:34

    Продолжается борьба за сокращение энергопотребления дисплеев ноутбуков:

    16:37

    KLONDIKE President 2000 — новый сервер на двух Xeon:

    15:40

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.66 Build 410:

    15:00

    Мобильный проигрыватель Sony со встроенным жестким диском обеспечивает 40 часов звучания:

    14:58

    Matsushita Electric бросает вызов лидерам в производстве «зеркалок»:

    14:52

    Intel объявил чипсет для цифрового дома:

    14:37

    Утилиты: PECompact v.2.53:

    14:35

    Общение в сети: ICQ Lite v.5.04 Build 2321:

    14:10

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.6.451.402:

    13:45

    Менеджеры закачек: Free Download Manager v.1.7 Build 287:

    13:20

    Менеджеры закачек: ReGet Deluxe v.4.1 Build 245:

    12:55

    Intel потерял закон Мура:

    12:37

    Настройщики: GameGain v.2.4.11.2005:

    12:30

    Настройщики: Throttle v.6.4.11.2005:

    12:05

    Настройщики: SuperRam v.5.4.11.2005:

    11:40

    WGPS606: беспроводной принт-сервер NETGEAR:

    11:21

    Настройщики: PCMedik v.6.4.11.2005:

    11:15

    Настройщики: PCBoost v.3.4.11.2005:

    10:50

    Диагностика: DVD Identifier v.3.6.3:

    10:25

    EDGE DiskGO!: 400 Гб в карманном накопителе:

    10:20

    Утилиты: Cool Info XP v.4.0.6:

    10:05

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.4.9:

    09:45

    Запись: EASY Burning v.1.82:

    09:30

    SC932S1: новое 3U шасси Supermicro с поддержкой 14 SCSI-приводов:

    09:19

    Архиваторы: WinRAR v.3.50 Beta 2:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 апреля):

    09:00

    Sanyo, IBM разрабатывают fuel cell для ThinkPad:

    08:33

    Amacom выпускает внешний USB 2.0 16х DVD-привод:

    08:18

    Microsoft: Xbox выйдет раньше конкурента, до выставки E3:

    06:40

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