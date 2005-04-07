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    7 апреля 2005

    NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition будет стоить порядка 80 долларов:

    17:23

    Настройщики: FireTune v.1.0:

    14:35

    Графика: Paint.NET v2.1 Beta 2:

    14:10

    XMS2 5400UL: DDR2 675 МГц модули Corsair для NF4IE:

    14:03

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.3.6:

    13:45

    OCZ: память для DFI LANParty платформ на nForce4:

    13:42

    Производитель суперкомпьютеров Cray — один из первых пользователей нового Интернет-протокола:

    13:39

    LG Electronics выступает инициатором консорциума по стандартизации домашних сетей:

    13:37

    Мультимедиа: JetAudio v.6.1.6:

    13:20

    Настройщики: WindowsBlinds v.4.51:

    12:55

    Запись: Blindwrite Suite v.5.2.13:

    12:30

    Запись: CopyToCD/DVD v.3.0.51:

    12:05

    NaPa: первые результаты:

    11:47

    Интернет и сети: NetPeeker v.2.8:

    11:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.20.06:

    11:15

    ThinkPad X41: лебединая песня IBM?:

    11:08

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.12:

    10:50

    STMicroelectronics объединила восемь чипов в один MCP:

    10:31

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.6.8:

    10:25

    Начало 2005 года принесло с собой снижение инвестиционной активности:

    10:14

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 2.2 Build 1004:

    10:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter Standard v.3.4.5:

    09:45

    Интернет и сети: PuTTY v.0.58 Beta:

    09:30

    Обновление прошивок для CD-приводов 4Kus:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 апреля):

    09:00

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