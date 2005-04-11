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    11 апреля 2005

    Micron Technology: выпуск DDR2 RDIMM модулей емкостью 4 Гб:

    19:10

    Новый жидкокристаллический дисплей NEC показывает даже при ярком солнечном свете:

    18:55

    «Умные паспорта» подвергнуты проверке:

    18:53

    ATI довольна результатами 2 квартала:

    17:37

    FCS представляет линейку серверов на базе Itanium 2:

    17:37

    HVD готовится к выходу на рынок к концу года:

    16:37

    Nikon готовится выпустить недорогие SLR-камеры:

    15:49

    AMD запускает новые техпроцессы:

    15:37

    Intel собирается выпустить двухядерные процессоры на рынок раньше AMD:

    14:37

    Обновление модельного ряда мониторов Sharp: 10 новых моделей:

    14:24

    Cadence: для перехода на 65-нм нормы необходима смена концепции:

    14:07

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.8.1:

    12:30

    Утилиты: ISO Commander v.1.6.022:

    12:05

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.8:

    11:40

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.0.3 RC (Nightly Build):

    11:15

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.76.50 для видеокарт на чипах NVIDIA:

    10:50

    Samsung SDI верит в технологии ЭЛТ:

    10:48

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.3.3:

    10:25

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.0 Build 0409 R1:

    10:05

    DVB-T 220 и NB-TV 220 — гибридные тюнеры KWorld готовы к поставке:

    09:56

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 апреля):

    09:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 4 по 10 апреля 2005 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 4 по 10 апреля 2005 года):

    09:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 4 по 10 апреля 2005 года):

    09:00

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