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    31 марта 2005

    Мультимедиа: MP3tag v.2.29e Beta:

    22:30

    Архиваторы: QuickZip v.4.50 Beta 20:

    22:05

    Мультимедиа: AutoGK (Auto Gordian Knot) v.2.01 Beta:

    21:40

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.0.9.10 Pre Beta:

    21:15

    Утилиты: ISO Commander v.1.6.020:

    20:50

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.43:

    20:25

    Запись: VSO Inspector v.1.0.7b:

    20:00

    Запись: Acoustica MP3 CD Burner v.4.0 Build 103 Beta:

    19:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Aggressive Spam Defense v.2.31:

    19:10

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.20:

    18:45

    Резервное копирование: WinBackup v.2.0.10:

    18:20

    Запись: Burn4Free v.1.1.0.0:

    17:55

    Apacer Share Steno CD311 — еще один внешний жесткий диск:

    17:50

    Дефрагментаторы: Rapid File Defragmentor v.1.4 Build 540:

    17:30

    Запись: DVD Rebuilder v.0.79a:

    17:05

    G-Power Cooler Pro/BL: два новых кулера Gigabyte:

    16:43

    Антивирусы: Symantec W32.Gaobot Removal Tool v.1.3.0:

    16:40

    Китайские контрактные производители: оценка перспектив iSuppli:

    16:19

    Чистильщики: Free History Eraser v.3.8:

    16:15

    Файловые менеджеры: Frigate v.3.29:

    15:50

    Интернет и сети: FlashGot v.0.5.7.8.1:

    15:25

    Интернет и сети: Alchemy Network Monitor v.6.7:

    15:00

    Архиваторы: 7-Zip v.4.16 Beta:

    14:35

    Мультимедиа: #1 DVD Audio Ripper v.1.0.37:

    14:10

    Samsung: затянувшийся выход портативного плеера YH-999:

    13:52

    Настройщики: WinXP Manager v.4.9.0.1:

    13:45

    IBM eServer xSeries 366: на чипсете собственной разработки:

    13:25

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1874:

    13:20

    Диагностика: Central Brain Identifier v.7.5.0.0 Build 0330 R1:

    12:55

    Утилиты: Winkey Finder v.1.66:

    12:30

    Почтовые клиенты и фильтры: AD MailBox Manager v.2.5:

    12:05

    Безопасность: Tiny Firewall 2005 v.6.5.72:

    11:40

    Антивирусы: CWShredder v.2.14:

    11:15

    Мультимедиа: Real Alternative v.1.34:

    10:50

    Pacifica: ответ AMD на анонс Truland:

    10:25

    Мультимедиа: QuickTime Alternative v.1.44:

    10:25

    Микросхема для факсов и модемов TDK Semiconductor: упрощая работу конструкторов:

    10:12

    Мультимедиа-центр MEGA 865 Pro с поддержкой HDTV:

    10:08

    Графика: Paint.NET v2.1 Beta 1:

    10:05

    IBM помогает внедрять свой новый мощный процессор:

    10:04

    Microsoft: два обновления для Windows XP:

    09:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:30

    Обновление прошивок для DVD-приводов Pioneer:

    09:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 марта):

    09:00

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