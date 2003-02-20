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    20 февраля 2003

    Infineon и Saifun создали совместное предприятие по выпуску флэш-памяти:

    18:01

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.1.2 Build 1:

    16:30

    Интернет и сети: Overnet v.0.45:

    16:16

    Agere PayloadPlus APP540: четыре в одном:

    16:15

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R120 от 18.02.2003:

    16:00

    Интернет и сети: KaZaA Lite K++ v.2.1.0:

    15:50

    Microsoft: выпущен Office 11 Beta 2:

    15:25

    Новые драйверы для встроенного звука от Realtek:

    15:10

    Неофициальная бета Detonator 42.90 от Dell:

    15:00

    Массированное обновление драйверов для клавиатур и мышей от A4Tech:

    14:40

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle и Soltek:

    14:25

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte:

    14:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp, Albatron и EPoX:

    14:00

    Графические карты на GeForce FX 5800 и GeForce FX 5800 Ultra от Gainward поступят в продажу в марте:

    13:51

    Обновление BIOS для видеокарт Gainward:

    13:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и AOpen:

    13:30

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.3.0.196 Final:

    13:22

    Даешь украинские КПК!:

    13:06

    Утилиты: A-Tuner v.1.3.20.4286:

    13:01

    Новые материнские платы X-Series от ASUS - на российском рынке:

    12:57

    Ноутбук Prius Note 200E от Hitachi на Mobile Athlon XP 1500+ и Radeon IGP 320M:

    12:29

    Анонсы, посвященные DDR400 в дни IDF, часть вторая:

    12:03

    256 Мб DDR 400 память Mosel Vitelic:

    12:00

    IDF Spring 2003: день второй, продолжение:

    11:29

    Считать ли Centrino массовой платформой?:

    10:54

    IDF Spring 2003: о перспективах мобильных платформ от Intel. Концепция "цифрового дома":

    03:17

    IDF Spring 2003: Philips, Intel и Silicon Image представили DVD+RW привод с интерфейсом Serial ATA:

    01:57

    Bridge и MiniCard: новые расширения спецификации PCI Express:

    01:38

    Наноэлектроника… на ДНК!:

    01:24

    Анонсы, посвященные DDR400 в дни IDF:

    01:08

    IDF Spring 2003, второй день: пошли реальные релизы...:

    00:19

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