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    25 февраля 2003

    Затянем пояса: Samsung и LG решили поднять цены на TFT LCD...:

    19:54

    SiSR659: чипсет с поддержкой 4-канальной RDRAM. Вовремя ли?:

    19:17

    Новая цифровая камера Pentax Optio 33L:

    18:16

    Утилиты: Ad Muncher v.4.41 Build 4356 Beta:

    17:15

    Интернет и сети: ICQ Lite Beta Build 1150:

    16:35

    Девять новых цифровых камер Sony:

    16:22

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.1:

    15:45

    Gigi GeForce FX5800. Вариант от Albatron:

    14:59

    Интернет: SecureCRT v.4.0.4:

    14:55

    Противоударные планшеты Panasonic CF-18:

    14:05

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.50 Beta 3:

    14:05

    Canon готовит к выпуску 157-нм сканер:

    13:40

    Официальные драйверы Detonator для видеокарт NVIDIA Quadro:

    13:20

    iRiver готовится удивить российских покупателей...:

    12:51

    Новые драйверы для процессоров AMD под Windows XP:

    12:40

    Мультимедиа: BeSweet v.1.5 Beta 16:

    11:05

    Мультимедиа: XMPEG v.5.0 Alpha:

    10:15

    Интернет и сети: Opera v.7.02:

    09:30

    Новая версия BIOS для материнских плат MSI:

    08:45

    Обновление BIOS для видеокарт Albatron и SUMA:

    08:15

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