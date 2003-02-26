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    26 февраля 2003

    NetFRAME 1610 и 2610: два новых сервера MicronPC:

    17:18

    Антивирусы: Anti-Trojan Shield v.1.0.0.16:

    16:45

    Утилиты: Reg Organizer v.1.4 Beta 6:

    16:15

    Серверы на чипе Sun: ждем к 2005 году:

    15:54

    EPIA M10000: эксперименты VIA Technologies на почве Mini-ITX продолжаются...:

    15:37

    Утилиты: nVidia File Remover v.0.4:

    15:35

    Базы данных: MySQL 4.0.11 Gamma:

    14:55

    Интернет и сети: MyIE2 v.0.7.435 Beta:

    14:15

    Утилиты: IsoBuster v.1.3:

    13:30

    PolyApply: секретное оружие европейской полупроводниковой индустрии:

    13:27

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R123 от 25.02.2003:

    12:45

    Утилиты: Hmonitor v.4.1.2.3:

    12:05

    Microsoft шпионит за установленным ПО на компьютерах с Windows XP?!:

    11:35

    Iraqnophobia – тормоз развития индустрии:

    11:00

    Dell выпустит первые принтеры в марте:

    11:00

    Microsoft: Roadmap до конца третьего квартала 2003 года:

    10:50

    Новые версии BIOS для материнских плат Intel:

    10:20

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Shuttle:

    09:45

    Pocket PC V35: КПК от ViewSonic:

    09:35

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    09:10

    Новости проекта "Компьюторг": SB Live! под DOS — это просто:

    02:08

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