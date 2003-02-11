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    11 февраля 2003

    FutureMark выпустила 3DMark 2003:

    23:41

    FutureMark выпустила 3DMark 2003:

    23:31

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.3.0.190 RC2:

    18:14

    Утилиты: StyleXP v.1.01M Update Patch:

    18:06

    Утилиты: WinDriversBackup v.1.08:

    18:01

    Драйверы ATI Catalyst v.3.1:

    17:56

    AMD отложила выпуск К8, но VIA и SiS как будто даже рады:

    17:45

    Запись: Easy CD Creator Platinum Update v.5.3.4:

    17:41

    Новые бета драйверы для видеоадаптеров 3dfx:

    17:34

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.9:

    17:25

    Intel не будет делать новые чипсеты с поддержкой RDRAM:

    17:22

    Интернет и сети: eMule v.0.26b:

    17:18

    IEEE ISSC: NEC представила параллельный процессор с производительностью 50,2 млрд. MIPS:

    16:57

    Новости раздела DVD & HomeTheatres:

    16:00

    Неофициальные драйверы для USB2.0 материнских плат на базе чипсетов VIA:

    15:04

    Обновление BIOS для видеокарт Gigabyte:

    14:59

    GA-8PE800 Ultra: системная плата от Gigabyte нового поколения:

    14:54

    Jon Peddie Research: рост поставок графических решений для ПК в К4´02 составил 13%:

    13:33

    Платформа AMD Opteron: состояние программной части:

    13:05

    Neuro-Chip: биосенсор от Infineon для считывания сигналов нейроклеток:

    11:28

    Новые подробности о процессорах Intel Madison и Montecito:

    09:45

    Fujitsu прекращает выпуск ЖК-панелей для мониторов:

    09:43

    P4S533-X/LAN: системная плата от ASUSTeK на чипсете SiS645DX:

    01:03

    Фото дня: NVIDIA Quadro FX 2000 и Quadro FX 1000:

    01:02

    DiMAGE S414: новая 4-мегапиксельная цифровая камера от Minolta:

    01:01

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