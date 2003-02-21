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    21 февраля 2003

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.04.00:

    19:35

    Интернет и сети: CuteFTP Pro v.3.1 Final:

    19:20

    4-канальные PCI-X RAID контроллеры от LSI Logic:

    19:13

    Интернет и сети: Netscape v.7.02 Final:

    19:00

    Интернет и сети: The Bat! v.1.63 Beta 7:

    18:45

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.2.3139 Beta:

    18:30

    Canon Powershot A70 и Powershot S50: в преддверии анонса…:

    18:27

    Программирование: PHP v.4.3.1 Final:

    18:10

    Интернет и сети: Miranda IM v.0.2.1:

    17:50

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.5.0.6a:

    17:25

    Запись: CDRWIN v.3.9С (обновление 2):

    17:10

    Запись: Blindwrite Suite v.4.3.0:

    16:55

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    16:40

    Утилиты: nVHardPage v.1.21.2b:

    16:15

    Файловые менеджеры: Total Commander v.5.51:

    16:00

    FlashGo! Multi 2.0: универсальный картовод от Imation с интерфейсом USB2.0:

    15:59

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional v.1.2.3:

    15:45

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.1.6 Final:

    15:25

    Утилиты: CPUFSB v.2.2.10:

    15:10

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.5.0:

    15:00

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Soyo:

    14:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    14:30

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX:

    14:15

    Новая прошивка BIOS для контроллеров Acard:

    14:10

    Новая серия скоростных принтеров B4000 от Oki для малого и среднего бизнеса:

    14:06

    Chaintech готовит к выпуску семейство графических карт на GeForce FX NV3X:

    12:56

    National Semiconductor сокращает штат и избавляется от Geode:

    12:20

    3Dlabs планирует выпуск графических карт с шиной PCI Express:

    12:02

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": второй номер (Февраль´03) уже в продаже! Теперь - с диском!:

    11:52

    Ждем снижения цен на чипы для DVD-проигрывателей:

    10:58

    Hynix готовится к выходу на рынок NAND-флэша:

    09:21

    SuperServer 7043P-8R: новая Dual Xeon серверная платформа от SuperMicro:

    08:57

    IDF Spring 2003: новые сетевые процессоры IXP420, IXP421 и IXP422 от Intel:

    07:56

    IDF Spring 2003: день третий:

    07:40

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