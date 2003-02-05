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    5 февраля 2003

    Еще раз о переделке Radeon 9500 в Radeon 9700: об артефактах:

    15:59

    Утилиты: CleanCenter v.1.32.30:

    15:26

    Утилиты: MySQL Backup Watcher 1.5.3:

    15:22

    Утилиты: Complete Internet Cleanup и Complete Internet Cleanup Pro v.2.11:

    15:15

    Поиск лекарства от оспы: благое дело или защита от биологического оружия?:

    14:43

    Фото дня 2: загадочный кулер...:

    13:37

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.35:

    13:36

    Интернет и сети: GetRight v.5.0 Beta 5:

    13:25

    Интернет и сети: Opera v.7.01:

    13:17

    Fujitsu PC начала поставки мультимедийных ноутбуков LifeBook C Series с DVD-RW приводом:

    13:13

    Базы данных: MySQL 4.1.0 Gamma:

    13:10

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.3.0.183 RC:

    13:06

    Запись: CDRWIN v.3.9С (обновление):

    13:00

    3Dlabs начала массовые поставки графических карт серии Wildcat4:

    12:52

    Утилиты: Ad-Aware v.6.0 Standard Final:

    12:45

    Интернет и сети: eMule v.0.26a:

    12:37

    Фото дня: системная плата SL-75FRN-L от Soltek:

    12:35

    Утилиты: DiscWizard для HDD от Seagate:

    12:28

    Утилиты: SeaTools Disc Diagnostic:

    12:28

    FujiFilm анонсировала 256 Мб xD-Picture Card в Северной Америке:

    12:15

    Новые версии BIOS для материнских плат Tyan:

    12:03

    Новые профессиональные ЖК мониторы ColorEdge от EIZO Nanao:

    11:44

    Ultra-Pocket VGA: новая версия ультратонкой камеры от SMaL Camera:

    11:34

    Новые цифровые камеры Sony Cybershot DSC-P32, DSC-P52 и DSC-P72: добавлена поддержка Memory Stick PRO:

    11:05

    Новые high-end ноутбуки DynaBook G7 от Toshiba:

    11:01

    Apple iMac и eMac: новые модели, новые цены:

    10:31

    NVIDIA Quadro4 700 Go GL: новая графика для мобильных рабочих станций:

    10:05

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