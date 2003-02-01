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    1 февраля 2003

    Xaser Silent Purepower 480W: новые блоки питания от Thermaltake:

    13:34

    Серия графических карт Mystify 5800 от Terratec на графическом чипе GeForce FX:

    13:12

    Новая цифровая камера Ricoh Caplio RR230:

    12:58

    PDA Cam 3008: web-камера для PDA от Mustek:

    12:56

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.4.1:

    12:37

    Утилиты: nnBackup v.2.18:

    12:15

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 430:

    12:04

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.7:

    11:30

    Утилиты: PlexTools v.1.19:

    11:25

    Неофициальные Detonator на любой вкус: 40.74 и 41.07:

    11:20

    Утилиты: Fresh UI v.5.20:

    11:12

    Запись: DVDXCopy v.1.4.1:

    11:08

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    11:02

    Новые версии BIOS для материнских плат EPoX и Intel:

    10:58

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Chaintech:

    10:52

    Утилиты: AOpen Hardware Monitor Utility v.3.11.05:

    10:46

    Обновление драйверов для контроллеров Adaptec:

    10:42

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