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    24 февраля 2003

    Запись: Alcohol 120% v.1.4.1.221:

    18:20

    Запись: WinOnCD 6.0 Service Pack 1:

    17:55

    Обновление драйверов для видеокарт Hercules на базе чипсетов ATI Radeon:

    17:30

    AMD: снижение цен на большинство процессоров Athlon XP:

    15:46

    Новые драйверы от Omega для видеокарт на чипах NVIDIA:

    15:25

    Новые Detonator от Leadtek:

    15:00

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R122 от 22.02.2003:

    14:40

    Утилиты: Intel Active Monitor v.1.19:

    14:25

    Графика: Paint Shop Pro 8.0 Beta 2:

    14:15

    Драйверы для мониторов NEC:

    13:55

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    13:35

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel Pro/100:

    13:20

    Новые версии BIOS для материнских плат Chaintech и Intel:

    13:00

    Новые драйверы для ATI Mobility Radeon 9000:

    12:45

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    12:35

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit, EPoX и Supermicro:

    12:15

    Все драйверы прошедшей недели (17.03.2003-23.03.2003):

    12:00

    Все BIOS прошедшей недели (17.03.2003-23.03.2003):

    11:31

    Intel: новый 3,06 ГГц Xeon. Новые цены, новый степпинг P4:

    09:06

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