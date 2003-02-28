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    28 февраля 2003

    Мультимедиа: Sonique2 Alpha v.2.03.02.27:

    20:20

    Мультимедиа: XMPEG v.5.0 Alpha 2:

    19:55

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.19.07:

    19:30

    Архиваторы: PowerArchiver 2002 8.1:

    19:05

    Интернет и сети: ZoneAlarm Free v.3.7.098:

    18:45

    Мультимедиа: официальный набор кодеков для медиаплеера Windows Media Player 9:

    18:15

    Утилиты: Smart Doctor v.2.67:

    17:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Albatron, EPoX, Leadtek и Shuttle:

    17:25

    Платформа Centrino, некоторые подробности:

    16:24

    Новые раритеты в нашем музее компьютерной техники:

    11:40

    SPIE Microlithgraphy: ASML, Canon и Nikon считают иммерсионную литографию перспективной:

    11:31

    Casio Computer и Alps Electric разработали вращающийся сенсор для снятия отпечатка пальца:

    10:30

    Слухи: процессоры 2004 года – Prescott и Tejas, будут выполнены в новом корпусе:

    10:25

    Импринт-литография по версии Motorola: 30-нм нормы с пол-оборота:

    09:53

    Nexio S160: PDA от Samsung с 5-дюймовым экраном:

    09:44

    AMD Athlon XP с 400 МГц FSB - в мае?:

    09:04

    DRAM eXchange: продолжается снижение спот-цен на DDR и SDRAM:

    08:48

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