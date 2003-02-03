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    3 февраля 2003

    Canon i950, официально:

    17:44

    EMC Symmetrix DMX800: модульная система хранения данных на 15 Тб:

    16:17

    Фото дня: графическая карта Millennium Silver Ti4800SE VIVO DVI от Triplex:

    15:34

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 973 Final:

    15:04

    Коллекционный экземпляр: сочетание разъема Slot A и чипсета от Intel:

    15:00

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional v.1.2.2:

    14:53

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Build 2991:

    14:47

    Microsoft: исправления для Windows 2000:

    14:35

    Еще раз о Bluetooth: профиль PAN и Ethernet:

    14:16

    Новые версии BIOS для материнских плат Tyan:

    14:04

    Обновление драйверов для мониторов Acer:

    13:59

    Все драйверы прошедшей недели (27.01.2003-02.02.2003):

    13:00

    Все BIOS прошедшей недели (27.01.2003-02.02.2003):

    12:44

    Samsung SiP: процессор, NAND-флэш и SDRAM в одном корпусе:

    11:42

    Флэш-карты Sony Pocket Bit с интерфейсом USB 2.0:

    11:20

    JVC GR-HD1: камера для записи видео высокого качества показа:

    10:48

    Ноутбуки серий Dell Latitude C400 и Latitude X200: теперь Wi-Fi в стандартной поставке:

    10:38

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