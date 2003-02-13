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    13 февраля 2003

    Еще одна сверхминиатюрная цифровая камера: SiPix StyleCam Blink II:

    17:51

    Утилиты: MagicScrore v.3.0 - нотный редактор для людей, любящих музыку:

    17:29

    Интернет и сети: TMeter v.3.45:

    17:14

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.3.0.195 Final:

    16:56

    Скриншоты из Easy CD & DVD Creator Platinum v.6:

    16:29

    Mobile DiskOnChip G3: 64 Мб в одном чипе:

    16:10

    Утилиты: Diskeeper v.7 Build 427 Update:

    15:47

    Новые скрипты SoftR9x00 для RivaTuner справляются с Catalyst 3.1:

    15:40

    Мультимедиа: Audiograbber v.1.82:

    15:23

    Интернет и сети: новые патчи для Trillian v.0.74 и Trillian Pro v.1.0:

    15:06

    Microsoft: исправление для Windows XP:

    14:50

    Дополнение ко вчерашней новости "Новые скрипты SoftR9x00 справляются с Catalyst 3.1!":

    14:22

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle, Soltek и Supermicro:

    13:28

    ISSCC: Intel считает SoC бесперспективными:

    13:27

    Caplio G3: скорострельная цифровая камера от Ricoh:

    13:26

    Обновление драйверов для Ethernet-контроллеров RealTek:

    13:17

    Новые Detonator для видеокарт на чипсетах NVIDIA от Leadtek:

    13:11

    Обновление BIOS, драйверов и утилит для RAID-контроллеров HighPoint:

    13:01

    Новая версия BIOS, а также новая утилита для перепрошивки BIOS материнских плат EPoX:

    12:55

    Обновление драйверов для видеокарт ATI FIRE GL:

    12:49

    Консорциум Blue-Ray Disc начинает лицензирование своих технологий:

    12:25

    Процессор Intel PXA800F (Manitoba), официально:

    12:01

    Уральский Электронный Завод удваивает объемы производства CD-R:

    10:38

    RoverBook Navigator QT7 и Voyager RT7: два новых ноутбука от Rover Computers:

    10:27

    О ценах на комплектующие для платформы Centrino:

    01:13

    Графическая карта Tornado GeForce4 Ti 4800SE AGP 8x от InnoVISION:

    01:12

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