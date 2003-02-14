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    14 февраля 2003

    Ошибка в 3DMark 2003:

    20:55

    Новые драйверы для графических процессоров Xabre:

    20:27

    О CD-RW дисках от Fuji Film:

    19:08

    Отчет о финансовой деятельности NVIDIA в четвертом квартале 2002:

    18:46

    О плате K7N2G-ILSR от MSI и режиме AGP 8x:

    18:18

    Реквием по Intel StrongArm SA-1110:

    17:21

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.5:

    16:33

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0 Beta 1:

    16:20

    Nikon поставит первый EPL-продукт в июне 2003 года:

    16:10

    Интернет и сети: KaZaA v.2.1:

    15:03

    Утилиты: Rage3D Tweak v.3.8:

    14:48

    Запись: Nero Windows Media Player 9 Plug-in:

    14:34

    Новые драйверы для процессоров от Microsoft для Windows XP:

    14:24

    Мультимедиа: n.player v.1.1.0.3:

    13:52

    BH7: новая Socket 478 материнская плата от ABIT для оверклокеров:

    13:07

    Microsoft: исправляем ошибки в Internet Explorer 6 SP1:

    12:51

    Новый КПК Pocket PC e350 от Toshiba по цене $199 появится в марте:

    12:41

    Новая версия BIOS для материнских плат Gigabyte:

    12:35

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    12:24

    Новая серия монохромных принтеров Oki - B6100:

    12:17

    Новые драйверы, утилиты и прошивки BIOS для контроллеров Acard:

    12:14

    Новая серия ИБП Powerware 5115RM:

    11:51

    Линейка "всепогодной" акустики Outdoor от Cambridge SoundWorks:

    11:39

    Toshiba и Infineon выпустили 32 Мбит чип FeRAM:

    10:22

    Новый ноутбук серии Q10 от Samsung с 933 МГц LV Pentium III-M:

    10:11

    Новый 8 Мп CCD сенсор от Atmel:

    09:55

    Sound Blaster Audigy 2 Platinum eX: теперь в России:

    09:29

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