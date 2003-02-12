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    12 февраля 2003

    Mozilla-1.3b и Mozilla.ru-1.3b:

    19:07

    Linux:: MPlayer 0.90-rc4:

    19:01

    PIX своими руками:

    18:48

    ISSCC: лаборатория-на-чипе для биологических исследований:

    18:32

    Интернет и сети: TrafMeter v.3.40.20:

    18:19

    Утилиты: Optimizer XP v.3.5 XG:

    18:17

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.10:

    18:12

    TFT ЖК-дисплеи в январе: достигнут рекордный уровень продаж:

    18:11

    Утилиты: File Backup Watcher v.2.0.2:

    18:08

    Утилиты: BootStar v.8.18:

    18:00

    Интернет и сети: Mozilla v.1.3 Beta:

    17:53

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 40 Beta:

    17:43

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.36:

    16:56

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.3.0.193 RC2:

    16:22

    Интернет и сети: BulletProof FTP Server v.2.21:

    16:13

    NVIDIA лишает 3DMark2003 звания игрового теста:

    15:40

    Новые скрипты SoftR9x00 справляются с Catalyst 3.1!:

    15:01

    Ноутбуки RoverBook Nautilus от Rover Computers: первая ласточка на платформе Intel Centrino:

    14:13

    Неофициальные драйверы для Audigy под Windows 2000/XP:

    13:50

    Новые драйверы и утилиты для звуковых карт Audigy2 от Creative:

    13:44

    Утилиты: AsusUpdate v.3.45.03:

    13:31

    ISSCС: Fujitsu предлагает контролировать точность вычислений:

    13:00

    GeForceFX 5800 от Triplex:

    12:47

    CanoScan 9900F и CanoScan 3000F: два новых сканера от Canon:

    12:42

    Intel: строительные блоки для 10 ГГц процессора:

    12:24

    Sanyo DSC-J1: 3,2 мегапиксельная цифровая камера с возможностью видеозаписи:

    12:17

    Фото дня: системная плата Intel SE7505VB2 на чипсете Intel E7505:

    11:55

    Fuji Film производит замену некоторых проблемных CD-RW дисков:

    10:33

    Pioneer и TDK объединяют усилия в повышении скорости записи DVD-RW:

    10:15

    256 Мб модули памяти PC3500 DDR от Mushkin:

    02:02

    Новый 18,1-дюймовый ЖК монитор от LG по цене 699 евро:

    02:01

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