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    27 февраля 2003

    Ricoh RDC-i700G: цифровая камера с GPS и доступом в интернет:

    17:35

    Утилиты: nnCron v.1.88 Final Build 889:

    17:20

    *ist D: первая зеркалка Pentax:

    17:00

    Интернет и сети: ReGet Pro v.3.3 Build 175:

    16:45

    FujiFilm представит новый цифровой задник на PMA 2003:

    16:30

    Утилиты: WinGuard Pro Free v.5.2:

    15:35

    Утилиты: Internet Cleaner v.2.8:

    14:50

    Утилиты: CPUFSB v.2.2.11:

    14:25

    CDR-ROM: хитрый гибрид от Optical Disc:

    13:57

    Интернет и сети: NetCaptor v.7.1.0 Beta 3:

    13:55

    Kodak лицензировала OLED технологию Samsung и NEC:

    13:38

    Утилиты: CPUCooL v.7.1.10:

    13:15

    Цифровой Polaroid: старый друг лучше новых двух:

    13:06

    Microsoft: исправляем ошибку в Windows ME:

    12:45

    Intrinsyc готовит встраиваемый CerfCube 405EP:

    12:43

    ASML готовится к отгрузкам первого 157 нм литографического сканера:

    12:30

    Обновление BIOS для видеокарт MSI:

    12:10

    Новый ультратонкий привод Samsung SU-408 для портативных ПК:

    12:09

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte и Shuttle:

    11:30

    Новые 40X скоростные профессиональные флэш-карты CompactFlash от Lexar Media:

    11:12

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    11:05

    SL-75MRN: новые системные платы от Soltek на интегрированной версии nForce2:

    09:03

    IBM начала выпуск новой линейки мониторов ThinkVision:

    08:43

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    08:16

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