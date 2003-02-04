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    4 февраля 2003

    Вышла новая версия системы управления сайтами Q-Publishing 6.1:

    16:39

    Новые драйверы для встроенного видео от S3:

    16:24

    Мультимедиа: Koepi´s XviD Codec:

    16:15

    Интернет и сети: Miranda IM v.0.2:

    15:34

    ОС: Mandrake Linux v.9.1 Beta 3:

    15:10

    Беспроводной карманный файл-сервер от Sony:

    15:10

    Запись: Nero Burning Rom v.5.5.10.7b:

    14:59

    Утилиты: ClonyXXL v.2.0.1.3:

    14:52

    Рынок полупроводников в 2002 году: рост составил 1,3%:

    14:25

    Неофициальные Detonator: 42.81 и 42.86:

    14:25

    Новый комбинированный MP3 плеер Digitex МР-309:

    14:16

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.1.1 Build 2:

    14:02

    Два новых ЖК дисплея от Sharp Systems of America:

    13:59

    Интернет и сети: ZoneAlarm Plus v.3.7.061 Open Beta:

    13:49

    Утилиты: MagicTweak v.2.10:

    12:34

    Microsoft: готовятся к выходу SP1a и SP1b для Windows XP:

    12:27

    Утилиты: Seagate Ultra ATA/100 Configuration Utility v.3.06:

    11:53

    Новые флэш-накопители от ASK Corporation:

    11:48

    Новая версия BIOS для материнских плат Supermicro:

    11:45

    Обновление драйверов для IDE-контроллеров от Acard:

    11:41

    AMD Athlon MP 2600+, официально:

    11:01

    Два новых портативных продукта от Archos:

    08:29

    PictBridge: интерфейс фотоаппарат-принтер от CIPA:

    08:28

    Модули памяти EL DDR PC-3200 от OCZ Technology с таймингами 2-2-2:

    08:26

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