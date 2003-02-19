  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    19 февраля 2003

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.45:

    18:00

    Утилиты: MagicTweak v.2.20:

    17:40

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 0R118 от 13.02.2003:

    17:23

    Утилиты: Fresh UI v.5.30:

    17:10

    ОС: Mandrake Linux v.9.1 RC1:

    16:59

    Интернет и сети: eMule v.0.26d:

    16:49

    Рынок флэш-памяти: Sharp повысит цены к началу второго квартала, AMD продолжает удерживать позиции:

    16:45

    Microsoft: Windows 2000 SP4 Preview Build (4.036):

    16:17

    FujiFilm F410 и F700: новое поколение сенсоров и “ добрые старые” 6,2 млн.:

    15:40

    Избавляемся от шумов USB-акустики в Windows XP на мобильных процессорах Intel:

    14:21

    Бесплатный "подарок" от SiS:

    13:50

    IDF 2003: HP анонсировала новые серверные чипсеты и модули:

    13:44

    Intel не поддержала NVIDIA по поводу 3DMark 2003:

    13:32

    IDF Spring 2003: продолжение репортажа:

    13:23

    О картах GeForce FX 5800 от ABIT и о кулерах OTES III:

    13:05

    Крошечный патч для Logitech MouseWare:

    12:57

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI и Soltek:

    12:46

    О выставке Hi-Fi & Home Theatre Show 2003:

    12:45

    Новые версии BIOS для материнских плат Gigabyte и Leadtek:

    12:32

    Новые системы хранения данных IBM FAStT 900 и приводы Ultrium 2:

    12:30

    Обновление драйверов для принтеров EPSON Stylus Photo 960:

    12:20

    Cg Contest на iXBT.com: подведены итоги первого конкурса. Поздравляем победителей!:

    12:17

    Линейка barebone-систем и новых серверных плат от Tyan:

    12:16

    Новые драйверы для ATI Mobility Radeon 9000:

    12:12

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS и Chaintech:

    11:58

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle, Soyo и Tyan:

    11:39

    Утилиты: Winfox v.2.03.0214:

    11:37

    Драйверы для сетевых карт от Intel:

    11:35

    Обновление драйверов и ПО для OpenGL-ориентированных карт от ATI:

    11:33

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    11:32

    AMD продемонстрировала Mobile Athlon 64:

    11:22

    IDF Spring 2003: Seagate представила систему с поддержкой спецификаций Native Serial ATA:

    10:34

    2-процессорные Itanium 2 модули mx2 и чипсет sx1000 от HP:

    09:58

    Nikon Coolpix 2100 и Coolpix 3100: в тени Coolpix SQ:

    09:56

    5 Мп цифровая камера Optio 550 от Pentax:

    09:28

    Intel переоборудует Fab12 на производство 300 мм пластин:

    01:46

    Hermes 651 (MS-6232VA) и Hermes 845GV (MS-6243VA): новые barebone-системы от MSI:

    01:26

    Intel Developer Forum Spring 2003: наши в Кремниевой долине:

    00:13

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018