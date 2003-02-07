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    7 февраля 2003

    IEEE 802.15.3a будет готов к середине 2004 года:

    16:04

    Наука на страже здоровья автомобилистов: автомобильные подушки безопасности стали еще безопасней:

    15:43

    Linux: новая версия Webmin 1.060:

    15:31

    Ricoh Caplio RR230: дизайн куплен у Konica Minolta?:

    15:21

    Linux:: GNU C Compiler (GCC) 3.2.2:

    15:19

    Sun представила Solaris 9 x86 Platform Edition:

    14:47

    Intel Manitoba: детали накануне анонса:

    14:32

    Mega-Image 45: новая 4 Мп цифровая камера от Yakumo:

    13:46

    Утилиты: Power Phone Book Personal Edition v.1.25:

    13:46

    Мультимедиа: Nic´s XviD Codec (Development Build):

    13:40

    Roxio готовит к выпуску Easy CD & DVD Creator Platinum v.6:

    13:29

    Утилиты: Intel Processor Frequency ID Utility v.5.0:

    13:12

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.20:

    12:45

    Утилиты: Ad-Aware Reference File от 05.02.2003:

    12:39

    Microsoft Xbox, NVIDIA: ценовых разногласий больше нет:

    12:34

    Утилиты: Fresh Diagnose v.5.50:

    12:33

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.80:

    12:21

    Обновление BIOS для материнских плат Acorp:

    12:15

    Обновление драйверов для видеокарт 3DLabs:

    12:11

    Анонс Intel Centrino состоится 12 марта:

    12:04

    Трехмерные изображения: метод эфирных технологий:

    12:04

    Двухдиапазонные IEEE802.11a/b коммуникационные модули от ALPS:

    11:48

    Dell прекращает снабжать свои ПК флоппи-драйвами:

    11:46

    Две новых mATX платы от Leadtek на чипсете nForce2:

    11:05

    Новые полупроводниковые лазерные диоды от Sony для CD/DVD приводов:

    10:51

    WinFast A300 Ultra TD: версия графической карты на NVIDIA GeForce FX от Leadtek:

    10:28

    Цены на 256 Мбит DDR SDRAM снизились до рекордно низкой отметки:

    10:12

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