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    10 февраля 2003

    Драйверы KX Project v.5.00.3529 Alpha:

    20:33

    Мультимедиа: WinAmp3 AppCommand Media Key:

    20:25

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 494 Beta:

    17:57

    Утилиты: Ad-Aware v.6.0 Standard (Build 162):

    17:53

    Nikon CoolPix SQ: в ожидании анонса:

    17:26

    WD Raptor: 10000 об/мин винчестеры от Western Digital с интерфейсом Serial ATA:

    16:37

    PowerPC G4 MPC7457 и MPC7447: новые RISC процессоры от Motorola с SOI:

    15:28

    Leadtek K7NCR18G Pro: новая ревизия:

    14:20

    Утилиты: CPU-Z v.1.16:

    14:08

    Файловые менеджеры: Total Commander v.5.50a:

    14:03

    Приоткрыта завеса тайны над 3DMark 2003:

    13:53

    Плата 845GVM (MS-6714) от MSI на чипсете i845GV:

    13:42

    Обновление BIOS для видеокарт ATI Radeon 9100:

    13:02

    Все драйверы прошедшей недели (03.02.2003-09.02.2003):

    12:53

    Все BIOS прошедшей недели (03.02.2003-09.03.2003):

    12:33

    AMD Athlon XP 3000+ с ядром Barton, официально:

    10:43

    Acer отдает производство своих ПК ОЕМ-производителям:

    10:25

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": второй номер (Февраль´03) уже в печати! Теперь - с диском!:

    01:46

    Эксклюзив: GeForce FX от Chaintech:

    01:46

    Новая прошивка для модемов ZyXEL Omni 56k. Версия 2.02:

    01:44

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