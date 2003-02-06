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    6 февраля 2003

    Canon i70: портативный фотопринтер с поддержкой прямой печати:

    15:57

    Мультимедиа: K-Lite Codec Pack v.1.0 Final:

    15:40

    Microsoft сформировала альянс с MIPS:

    15:33

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.5 Beta:

    15:26

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.50 Beta 2:

    15:22

    Запись: Nero InCD v.3.5.20.0b:

    14:00

    Запись: NeroMIX v.1.3.1.6c:

    13:47

    Linux:: финальная версия GNOME 2.2:

    13:39

    Microsoft: набор исправлений для Windows XP и Internet Explorer:

    13:31

    Tvs DIGITAL: 5 Мп цифровая камера от Kyocera под новым брендом CONTAX:

    13:18

    Microsoft: кумулятивное обновление для Internet Explorer от 5 февраля 2003 года:

    13:01

    Новые ноутбуки серии Mebius от Sharp на процессорах Pentium 4 для настольных ПК:

    12:55

    Microsoft: Custom Maintenance Wizard:

    12:47

    Обновление BIOS для видеокарт Gainward:

    12:30

    Обновление драйверов для мониторов Acer:

    12:26

    B8300: новая система монохромной лазерной печати формата А3 от Oki Europe:

    12:21

    Sun готовит новые серверы и процессоры:

    10:49

    VAIO FR130: ноутбук от Sony на Mobile Athlon XP 2000+:

    10:33

    Организаторы выставки Comdex признали себя банкротами:

    09:38

    CRW-F1 стал последним CD-RW приводом от Yamaha:

    02:05

    Новые модули PC-2700 Rev 3.2 с таймингами 2-2-4-2 от OCZ Technology:

    01:47

    В Россию начаты поставки 20,1-дюймового ЖК монитора IIYAMA AU5131DT:

    01:39

    Creative начала поставки Audigy 2 Platinum eX:

    01:12

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