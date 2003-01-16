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    16 января 2003

    52х CD-R Verbatim: скоро в продаже:

    16:32

    Интернет и сети: LimeWire v.2.8.6 Beta:

    14:41

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 38 Beta:

    14:34

    Запись: Alcohol 120% v.1.4.0.114:

    14:25

    Запись: Blindwrite Suite v.4.2.8b:

    14:20

    Новые драйверы для встроенного звука от RealTek:

    14:15

    Утилиты: Intel Chipset Identification Utility v.2.70:

    14:06

    Мультимедиа: WinAmp 3.0 Build 495:

    13:57

    Intel готовит фотомаски для 65-нм и 32-нм техпроцессов:

    13:47

    Неофициальные драйверы Detonator v.42.01 для Windows 9x/ME:

    13:36

    Новая мультимедийная клавиатура Radium 49 USB MIDI от M-Audio:

    13:35

    Новые стандарты векторной графики для мобильных устройств SVG 1.1 и Mobile SVG:

    13:34

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    13:30

    Обновление драйверов и BIOS для контроллеров HighPoint:

    13:26

    Новые версии BIOS для материнских плат FIC:

    13:21

    Неофициальные драйверы для ATI Mobility M3/M4:

    13:17

    Утилиты: AsusUpdate v.3.45.01:

    13:13

    Обновленные планы Intel по выпуску чипов семейства Itanium:

    13:10

    Smart Display, версия от Fujitsu:

    11:34

    Фото дня: barebone-система XP6 от Iwill:

    11:05

    “Умная” Bluetooth-гарнитура Sound ID:

    10:55

    Референс-дизайн 1,3-мегапиксельной камеры Atsana для сотовых телефонов:

    10:17

    MandrakeSoft объявила о банкротстве:

    10:16

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