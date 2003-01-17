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    17 января 2003

    Новые ноутбуки от Sharp на процессорах от Intel, AMD и Transmeta:

    18:23

    Infineon Titan 768MD: одночиповое 10/40 Гбит/с решение для SONET:

    18:20

    Новости проекта "Журнал iXBT.com": четвертый номер в продаже! Информация для подписчиков:

    17:04

    Домашний беспроводной 120 Гб мультимедийный файл-сервер от Sharp:

    16:46

    Планы по выпуску процессоров AMD в 2003 году:

    16:15

    Обновленные данные Gartner по рынку ПК: рост составил 2,7%:

    16:13

    Фото дня: графическая карта Medusa GeForce4 Ti 4680 от Albatron:

    13:40

    FTC требует сурового наказания для Rambus:

    13:08

    О массовости поставок процессоров AMD K8 и чипсетах под них:

    11:24

    Transmeta: об убытках и поставках образцов TM8000:

    10:32

    Magicolor 2350: недорогой цветной лазерный принтер от Minolta-QMS:

    10:02

    Финансовые итоги AMD. Планы компании на ближнюю и дальнюю перспективу:

    09:46

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