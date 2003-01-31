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    31 января 2003

    AMD: Barton – через 10 дней, Opteron – через 10 недель, Athlon 64 – почти через 10 месяцев:

    15:30

    Platform Conference 2003: Elpida о планах выпуска DDR II:

    15:12

    Мультимедиа: Quintessential Player v.3.40 Build 39 Beta:

    14:22

    Запись: Easy CD Creator Platinum Update v.5.3.2:

    14:19

    Официальные драйверы для чипсетов nForce 1/2 v.2.03 WHQL:

    14:15

    Утилиты: RivaTuner v.2.0 RC12.2:

    13:50

    Intergraph vs. Texas Instruments… а также Dell, Hewlett-Packard и Gateway:

    13:49

    Мультимедиа: патч для Windows Media Player v.7.1:

    13:33

    Platform Conference 2003: HyperTransport 2.0, DDR II и другие:

    12:42

    Официальные AGP-драйверы от SiS:

    12:41

    Новые драйверы для встроенного звука от Realtek:

    12:38

    Обновление IDE-драйверов и утилит для контроллеров Promise:

    12:33

    Обновление BIOS для видеокарт Hercules:

    12:27

    Новые драйверы для звука от Hercules:

    12:23

    Обновление драйверов для звука CMI-9739A от C-Media:

    12:19

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    12:12

    Принят стандарт беспроводной связи IEEE 802.16a:

    11:55

    Обновление BIOS для видеокарт Albatron:

    11:47

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    11:44

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и Gigabyte:

    11:40

    Конкурс Cg Contest на iXBT.com:

    10:38

    Сводный график выпуска CCD матриц от Sony:

    10:20

    MuVo 128MB: новая версия миниатюрного флэш-плеера от Creative:

    08:59

    BlueScan48: первый сканер от LaCie:

    08:48

    Подробности о линейках чипсетов Intel Springdale и Canterwood:

    08:32

    Две модели графических карт от Gainward на чипе GeForce FX:

    08:02

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