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    21 января 2003

    Фото дня: системная плата Gigabyte GA-SINXP1394 на чипсете SiS655:

    17:52

    Новый внешний DVD/CDRW-привод Addonics:

    17:49

    Секреты дорожной камеры - воочию:

    17:27

    Конкурс: Cg Contest на iXBT.com:

    12:56

    Новые графические карты от MSI на чипах GeForce4 Ti4800SE и Ti4600:

    12:49

    Новые 17- и 19-дюймовые CRT мониторы от ADI:

    12:47

    В системные платы Abit SI-1N добавлены новые функции безопасности:

    12:42

    FastCPU: разгон Palm в домашних условиях:

    11:24

    Новые серверы IBM eServer iSeries:

    10:42

    Сайт iXBT.com открывает новый сайт:

    09:33

    P25: новый 2-шпиндельный ноутбук от Samsung:

    06:42

    Первые сертифицированные Wi-Fi Alliance продукты стандарта IEEE 802.11a:

    06:21

    Графическая карта SL-X600-D6DT от Soltek на чипе SiS Xabre 600:

    06:03

    OfficeJet 6110 – компактное планшетное многофункциональное устройство от Hewlett-Packard:

    05:51

    Правительство России получает доступ к исходным кодам Microsoft Windows:

    05:27

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