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    14 января 2003

    Новые цифровые камеры Polaroid PDC 3350 и PDC 2350:

    15:05

    Мультимедиа: IrfanView v.3.80:

    14:43

    Toshiba обвинила Lexar Media в незаконном использовании технологий флэш-памяти:

    14:37

    Мультимедиа: Media Jukebox v.9.0.95 Beta:

    14:32

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 Beta 5.5:

    14:26

    Запись: CDRWIN v.3.9С:

    14:22

    Неофициальные бета драйверы Detonator v.42.30 для Windows 2000/XP:

    14:14

    Комплекты памяти Corsair TWINX для плат с поддержкой двухканальной DDR:

    14:14

    Новая версия BIOS для материнских плат Gigabyte:

    14:10

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    14:05

    Обновление драйверов и утилит для контроллеров HighPoint:

    14:00

    Smart Display SD10 от NEC:

    13:17

    Беспроводной LAN адаптер Platinum 802.11a/b Client Card от Avaya:

    13:01

    Microsoft Media2Go: первый прототип:

    11:55

    Контрактные цены на 256 Мбит чипы SDRAM все же добрались до отметки $5:

    11:31

    Суд постановил: Graffiti больше не будет. Да здравствует Graffiti 2!:

    11:05

    Новый телекоммуникационный модуль Fujitsu FLASHWAVE 4010:

    10:29

    GA-SINXP1394: новая версия платы на SiS655 с поддержкой технологии Hyper-Threading:

    10:20

    Vulcan: новый концепт мини-ноутбука:

    01:45

    Снижение цен на мобильные процессоры от Intel:

    01:15

    Системная плата VIA C3M266, официально:

    01:00

    Elitegroup готовит к выпуску материнские платы с интегрированным ATI Radeon 9100?:

    00:15

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