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    7 января 2003

    Семейство карт PixelView GeForce4 Ti4800SE от Prolink:

    17:19

    Game Boy SP: новая игрушка от Nintendo:

    16:56

    Rambus лицензировала технологии Yellowstone и Redwood компаниям Sony и Toshiba:

    16:26

    ATI начала поставки карты RADEON 9000 PRO MAC EDITION:

    15:23

    Новые процессоры Crusoe SE от Transmeta для встраиваемых приложений (дополнение):

    15:05

    Утилиты: МИНП2 v.2.1.161:

    15:05

    Интернет и сети: The Bat! v.1.63 Beta 2:

    14:41

    Неофициальные драйверы Detonator v.42.01 для Windows 9x/ME:

    14:36

    Утилиты: AsusUpdate v.3.43.01:

    14:03

    Утилиты для видеокарт от ASUS:

    13:59

    SiS746FX: новый чипсет для платформы AMD K7, официально:

    13:48

    Новый Shuttle XPC на базе nForce2:

    13:39

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen:

    13:39

    CES2003: портативный MPEG 1/MPEG 2/JPEG/MP3 проигрыватель Deltron:

    13:38

    CES 2003: Hitachi выпустит 4 Гб Microdrive к осени (дополнение):

    13:35

    Sonica Theater: портативная 7.1-канальная аудио карта от M-Audio с интерфейсом USB:

    02:09

    Портативные 60 Гб FireWire винчестеры FireLite от SmartDisk:

    01:47

    Panasonic CF-T1: ноутбук на 866 МГц ULV P-III весом менее килограмма:

    01:46

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