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    15 января 2003

    Новые контроллеры Serial ATA от ServerWorks:

    18:39

    Возможно, Microsoft будет использовать графику от ATI в Xbox 2:

    18:23

    Итоги работы Intel в прошедшем квартале. Планы на будущее:

    18:09

    Линейка новых ноутбуков от Fujitsu:

    17:04

    Fuji готовит к анонсу новую технологию Honeycom CCD:

    16:34

    Xoro HSS 510: акустика для домашнего кинотеатра:

    16:20

    AEON: энергонезависимая КМОП-память Impinj:

    16:08

    Intel распродает Trillium:

    15:38

    Утилиты: PowerStrip v.3.30 Build 368 Beta:

    15:35

    EPIA-V: новинка в серии интегрированных решений от VIA в форм-факторе Mini-ITX:

    15:25

    Celestia - трехмерный симулятор космоса для Unix (Linux) и Windows:

    15:05

    ASUS P4S533-MX/LAN: системная плата на SiS651:

    14:48

    Мультимедиа: n.player v.1.1.0.1:

    14:11

    Утилиты: AutoBench3D v.2.0 Beta Update:

    14:11

    Обновление BIOS для видеокарт SUMA:

    14:11

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    14:10

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility v.4.30.1006:

    14:10

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.19.05:

    14:10

    Новые версии BIOS для материнских плат Tyan и Supermicro:

    14:09

    Новые версии BIOS для материнских плат AOpen, Jetway и MSI:

    14:08

    Lexar Media vs. Toshiba: страсти по флэш-памяти:

    13:58

    Intel готова начать производство по 90-нм нормам раньше срока:

    13:34

    Падение контрактных цен на ЖК панели остановилось:

    13:08

    SiS не будет строить свои заводы по обработке 300-мм пластин:

    12:56

    IBM и MontaVista анонсируют технологию энергосбережения Dynamic Power Management:

    12:23

    Transmeta готовит к выпуску процессор с интегрированной поддержкой безопасности:

    11:57

    Четыре новых ноутбука от Dell на 2,40 ГГц Mobile Pentium 4-M:

    10:49

    Первые 128-Мбит чипы Pseudo SRAM от Toshiba:

    10:26

    Шесть новых мобильных процессоров и новый интегрированный мобильный чипсет от Intel:

    09:40

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