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    4 января 2003

    Неофициальные драйверы для встроенного видео чипсетов SiS:

    15:48

    Неофициальные IDE-драйверы для чипсетов SiS:

    15:40

    Официальные драйверы для звуковых карт Audigy от Creative:

    15:36

    Новый электролюминесцентный материал с зеленым и красным свечением:

    15:31

    Обновление драйверов для видеокарт ASUS:

    15:25

    Утилиты: Storage Manager Browser Edition v.1.0 для Windows XP:

    15:20

    Неофициальные драйверы для USB2.0 материнских плат на базе чипсетов VIA:

    15:14

    Неофициальные драйверы Detonator v.42.01 и v.41.04:

    15:10

    Утилиты: AsusUpdate v.3.42.01:

    14:55

    Обновление BIOS для материнских плат Albatron:

    14:52

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek:

    14:48

    Утилиты: Soltek Hardware Monitor Utility:

    14:41

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    14:37

    Утилиты: ASUS PC Probe v.2.19.04:

    14:30

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit, Acorp и ASUS:

    14:24

    Шина HyperTransport, подробные характеристики:

    13:42

    Список модулей памяти DDR PC3200, рекомендованных компанией SiS:

    11:50

    Цены на 256 Мит чипы SDRAM навряд ли превысят $5 отметку:

    02:12

    EHW-5224U: внешний CD-RW привод от AOpen с интерфейсом USB2.0:

    01:59

    Cavalry 200/500/600: Pocket PC от FIC:

    01:42

    Гарантийные обязательства на винчестеры IBM теперь обеспечивает Hitachi Global Storage Technologies:

    01:00

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