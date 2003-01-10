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    10 января 2003

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 Beta 5:

    16:02

    Утилиты: Tweak-XP Pro v.2.0.7:

    15:58

    Утилиты: A-Tuner v.1.3.1.4201:

    15:54

    Мультимедиа: TVTool v.6.8.4.2:

    15:51

    Мультимедиа: BSPlayer v.0.86 Build 493:

    15:44

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.2 RC2 Build 174:

    15:21

    Слияние Konica-Minolta: пленки будут называться Konica, камеры – Minolta:

    15:09

    Интернет и сети: Mozilla v.1.0.2:

    15:07

    Мультимедиа: NVDVD v.2.27:

    14:58

    Мультимедиа: Windows Media Player 9 Final:

    14:45

    Новые ЖК-телевизоры ViewSonic:

    14:43

    CES 2003: Verbatim анонсировала новый DVD+R/RW-привод:

    14:42

    CES 2003: Hitachi анонсирует 50-дюймовый плазменный телевизор:

    14:41

    Sampo покупает Grundig:

    14:40

    256 Мб карты Secure Digital от Toshiba:

    14:40

    AMD будет работать с IBM, UMC обиделась:

    14:39

    Sharp сворачивает производство PDP:

    14:26

    Новый выпуск драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    14:11

    Новые версии BIOS для материнских плат Shuttle и Soyo:

    14:08

    Неофициальные прошивки и драйверы для видеокарт GeForce4:

    14:04

    Новые драйверы для контроллеров Promise:

    13:55

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek и Tyan:

    13:52

    Новые версии прошивок BIOS для материнских плат MSI:

    13:47

    Новые версии BIOS для материнских плат Jetway:

    13:43

    Обновление драйверов для Creative NOMAD Jukebox 3:

    13:37

    Новые драйверы для встроенного звука от RealTek:

    13:34

    Обновление драйверов для контроллеров RealTek:

    13:30

    Обновление BIOS для видеокарт Sparkle:

    13:24

    Обновление BIOS для материнских плат Gigabyte:

    13:14

    Новые версии BIOS для материнских плат EpoX и Supermicro:

    13:10

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    13:00

    CES 2003: D-Link анонсирует новое семейство адаптеров беспроводной связи AirPlus Xtreme G:

    12:58

    Pixelworks анонсировала семейство новых ТВ-чипов:

    12:57

    Обновление драйверов для контроллеров Acard:

    12:53

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit:

    12:50

    256 Мб Memory Stick и 256 Мб Memory Stick Pro: "две большие разницы":

    12:10

    Wi-Fi Alliance анонсировал глобальный бренд Wi-Fi Zone:

    11:26

    EXILIM EX-Z3: новая 3,2-мп цифровая камера от Casio с 3-х кратным оптическим зумом:

    11:09

    Фото дня: графическая карта MS-8904 от MSI на чипе NVIDIA GeForce FX:

    10:36

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