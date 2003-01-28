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    28 января 2003

    Вышла финальная версия Opera 7 for Windows!:

    16:30

    Linux: Downloader for X 2.4.0:

    15:33

    Linux: вышел OEM дистрибутив ALT Linux Manli Edition 2.0:

    15:27

    Linux: новая версия gqview 1.2.1:

    15:19

    MS-9206: стоечный модуль от MSI на чипсете Intel E7501:

    14:45

    Трехмерные гибридные чипы Xanoptix:

    13:14

    Фото дня: Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB:

    12:30

    19-дюймовый ЖК монитор Sony SDM-S91:

    11:54

    KM2M Combo-L: MicroATX плата от MSI на чипсете VIA KM266:

    10:48

    Sony Clie PEG-SJ33, официально:

    10:22

    Новые недорогие 15-дюймовые ЖК мониторы от BenQ:

    09:47

    72 Мбит чипы DDR3 SRAM от Samsung Electronics:

    09:45

    В следующем месяце контрактные цены на ЖК-панели начнут расти:

    09:22

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