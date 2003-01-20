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    20 января 2003

    Новые процессоры Alpha EV7 и серверы HP:

    17:53

    Антивирусы: F-Prot v.3.12d:

    17:04

    Утилиты: HD_Speed v.1.2.0.29:

    16:46

    Мультимедиа: TVTool v.6.8.4.3:

    16:38

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.2.0.180 Final:

    16:34

    Интернет и сети: Overnet v.0.42.5 Test:

    16:28

    Оверклокинг iPAQ H1910: утилита Clear Speed и степпинг Intel XScale:

    16:26

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.16:

    16:24

    Утилиты: A-Tuner v.1.3.4.4201:

    16:22

    CP Technology готовит системные платы на Springdale:

    15:58

    Мультимедиа: TMPEGenc v.2.510:

    15:36

    Интернет и сети: eMule v.0.25b:

    15:32

    Утилиты: MagicTweak v.2.00:

    15:26

    7NIL1 и 7NIF2: новые mATX платы от Chaintech на чипсете NVIDIA nForce2:

    14:28

    Два новых проектора Hewlett-Packard:

    14:10

    4 Гб модули DDR SDRAM PC2100/PC2700 от Samsung:

    14:01

    Новые чипы флэш-памяти AMD:

    11:39

    Новая цифровая камера и два проектора MINOX:

    10:53

    20-нм чипы в 100-нм литографии: открытие, сделанное случайно:

    10:16

    Новые BIOS для материнских плат AOpen, ASUS и EPoX:

    09:20

    Неофициальные драйверы для Broadcom 5702:

    09:19

    Обновление BIOS для видеокарт Albatron:

    09:19

    Новые ЖК мониторы от Samsung, сезон 2003:

    01:51

    Volcano 11 - Xaser Version: новый кулер от Thermaltake:

    01:16

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