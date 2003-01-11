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    11 января 2003

    Интернет и сети: Serv-U v.4.1.0.3:

    16:19

    Мультимедиа: Windows Movie Maker 2 Final:

    16:15

    Запись: DVDXCopy v.1.3.1:

    16:09

    Драйверы ATI Catalyst v.3.0 WHQL:

    16:00

    GPS в виде наручных часов:

    15:49

    Новые драйверы для графических процессоров Xabre:

    15:46

    Семейство новых многоканальных кодеков от Cirrus Logic:

    15:41

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.2.2.0:

    15:35

    Утилиты: Fresh Diagnose v.5.40:

    15:24

    Мультимедиа: WinDVD Platinum v.4.5.11.26:

    15:21

    Мультимедиа: QuickTime v.6.1 для Mac:

    15:16

    ОС: Mandrake Linux v.9.1 Beta 1:

    15:10

    Мультимедиа: Winamp Control v.2.6 для True Launch Bar:

    15:01

    Обновление драйверов и ПО для видеокарт Leadtek:

    14:47

    Новые драйверы для ATI Radeon M7:

    14:42

    Обновление прошивок для видеокарт Albatron:

    14:38

    Новые версии BIOS для материнских плат Acorp, Intel и Leadtek:

    14:34

    Обновленный роадмэп чипсетов от VIA:

    14:30

    National Geode GX2: пополнение семейства x86 процессоров:

    14:08

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