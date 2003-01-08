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    8 января 2003

    Портативный проектор Canon LV-5200:

    19:06

    Apple AirPort Extreme: новое поколение Wi-Fi устройств на основе 802.11g:

    18:26

    Canon представила три новых цифровых видеокамеры: ZR70 MC, ZR65 MC и ZR60:

    18:17

    О продуктах с поддержкой интерфейса FireWire 800:

    17:46

    Беспроводной стандарт HomeRF приказал долго жить:

    17:00

    Intel Centrino: новый бренд на рынке мобильных технологий:

    16:16

    Внешний привод Plextor PlexWriter 40/12/40S с интерфейсом Ultra SCSI:

    15:09

    Компания Mirex начала поставки retail-версий 32х, 40х, 48х CD-R носителей серии Hot Line:

    14:48

    Референс-плата на чипсете SiS746FX: первый взгляд:

    13:41

    RADEON 9500 64MB в RADEON 9500 PRO – программно!:

    13:31

    Unitech Optimus 9100LP: низкопрофильная карта на чипе ATI Radeon 9100:

    12:38

    Линейка 30X скоростных карт CompactFlash от Transcend:

    12:25

    QuantiSpeed и AMD Opteron: о рейтингах:

    02:59

    DV@C: PDA от Olivetti под управлением WindowsCE.Net 4.1:

    02:43

    Apple: ноутбук PowerBook G4 с 17-дюймовым экраном!:

    02:19

    Конкурс: Cg Contest на iXBT.com:

    01:51

    Новости «Компьюторга»: статья цикла «Ликбез по бухучету для компьютерщиков». Занятие 3: эксплуатируем компьютер:

    01:14

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