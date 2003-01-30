  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    30 января 2003

    17-дюймовый ЖК монитор AL716 от Acer:

    17:19

    160 Гб внешний HDD компании Melco:

    17:12

    Новые модели ноутбуков серии Let´snote от Matsushita Electric:

    16:53

    MIK: украинская версия мини-клавиатуры для сотовых и PDA:

    16:37

    4-скоростные диски DVD+R от Verbatim:

    16:35

    Усовершенствованный CD-RW/DVD-ROM привод Toshiba SD-R1312: скоро в продаже:

    15:26

    Утилиты: ClonyXXL v.2.0.1.2g:

    14:06

    Утилиты: A-Tuner v.1.3.9.4270:

    13:54

    Утилиты: DVD Region-Free v.1.32:

    13:40

    Утилиты: Motherboard Monitor v.5.2.2.8 Update:

    13:33

    Мультимедиа: DVD2SVCD v.1.1.1 Build 1:

    13:25

    Запись: DVDXCopy v.1.4:

    13:20

    Мультимедиа: PowerDVD XP 4.0.13.2409 Patch:

    13:16

    Интернет и сети: Overnet v.0.44 Final:

    13:11

    Интернет и сети: eDonkey2000 v.0.44:

    13:00

    Утилиты: Winnow Cleaner v.3.1:

    12:48

    В тяжбе с Infineon Rambus может считать себя победителем. По крайней мере, пока…:

    12:47

    Microsoft: бета-версия Service Pack 4 для Windows 2000 почти готова к выпуску:

    12:39

    Мультимедиа: Windows Movie Maker 2 v.2.0.3312.0:

    12:28

    Новые драйверы для встроенного звука от RealTek:

    11:48

    Новые версии BIOS для материнских плат Leadtek, Shuttle и Tyan:

    11:43

    Новые версии BIOS для материнских плат Soyo:

    11:39

    Обновление BIOS для видеокарт Matrox G450:

    11:35

    Обновление драйверов для звуковых карт Extigy от Creative:

    11:30

    Обновление драйверов для встроенного звука от Analog Devices:

    11:25

    Новые версии BIOS для материнских плат MSI:

    11:18

    Обновление BIOS для видеокарт Albatron:

    11:18

    Фото дня: миниатюрный ПК EZgo:

    10:22

    Intel Xscale PXA255: новая версия чипа для карманных ПК:

    09:40

    746F Ultra: новая системная плата от MSI на чипсете SiS746FX:

    08:51

    Matsushita Toshiba Picture Display: новое совместное предприятие по выпуску CRT дисплеев:

    08:39

    Графическая карта GeForce FX Siluro OTES Limited Edition от ABIT:

    08:19

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018