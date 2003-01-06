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    6 января 2003

    SiS655: версия A0 уже в продаже, ожидается вскоре и B0:

    23:01

    Объемный звук в наушниках по версии Panasonic:

    18:22

    iSuppli: в 2003 году индустрию полупроводниковых микросхем ждут приятные сюрпризы:

    18:21

    Philips готовит UWB-решения к выпуску стандарта IEEE 802.15.3a:

    18:20

    NEC и Hitachi призвали Intel к участию в Elpida:

    17:26

    Антивирусы: SpIDer Mail и DrWeb v.4.29b:

    15:22

    Утилиты: Power Phone Book Personal Edition:

    15:09

    О переделке карт RADEON 9500, 9500 Pro, 9700 и 9700 Pro: вносим ясность:

    15:07

    Утилиты: nnCron LITE v.1.09:

    15:02

    Интернет и сети: The Bat! v.1.63 Beta 1:

    14:54

    Утилиты: NVIDIA BIOS Editor v.1.0 RC3 Build 416:

    14:49

    Запись: Alcohol 120% v.1.4.0.103:

    14:43

    Утилиты: Fresh UI v.5.00:

    14:30

    Интернет и сети: GetRight v.5.0 Beta 4:

    14:22

    Утилиты: A-Tuner v.1.2.10.4201:

    14:13

    Утилиты: Daemon Tools v.3.29:

    14:00

    Утилиты: TweakNow PowerPack 2003 Professional v.1.0.2:

    13:55

    Хотите лицензионный Adobe Photoshop за $50?:

    13:43

    Хотите лицензионный Adobe Photoshop за $50?:

    13:42

    Утилиты: jv16 PowerTools v.1.2 Build 173 RC2:

    13:34

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.00 Beta 4:

    13:30

    Интернет и сети: Avant Browser v.7.0.2.8:

    13:09

    Crusoe SE: Transmeta выходит на рынок процессоров для встраиваемых систем:

    13:03

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.07:

    12:59

    Новые версии BIOS для материнских плат Tyan:

    12:50

    Hitachi Global Storage Technologies, официально, плюс четыре новых семейства винчестеров:

    11:57

    Первые результаты тестирования HP Alpha 21364:

    04:48

    О поддельных Athlon XP с 333 МГц FSB:

    03:29

    S4LE: системная плата от Legend QDI на чипсете SiS651:

    01:14

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