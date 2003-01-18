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    18 января 2003

    Утилиты: AutoBench3D v.2.0 Beta Update:

    14:58

    Интернет и сети: ZoneAlarm Plus v.3.7.037 Beta:

    14:55

    Утилиты: PowerStrip v.3.31 Build 370 Beta:

    14:44

    Интернет и сети: ICQ Pro 2003a Beta Build 3799:

    14:41

    Утилиты: A-Tuner v.1.3.2.4201:

    14:37

    Архиваторы: WinRAR v.3.11 Final:

    14:32

    Утилиты: Fresh UI v.5.10:

    14:24

    Интернет и сети: eMule v.0.25a:

    14:17

    Неофициальные драйверы для ProSavageDDR от S3:

    14:09

    Неофициальные драйверы для звука CMI-9738A от C-Media:

    13:58

    Новые версии BIOS для материнских плат Soltek, Soyo, SUMA и Tyan:

    13:48

    Новые драйверы для USB2.0 материнских плат на базе чипсетов SiS:

    13:39

    Обновление IDE-драйверов для контроллеров Promise:

    13:36

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox Parhelia:

    13:33

    Detonator v.42.01 от Leadtek:

    12:56

    Новые драйверы для видеокарт ATI:

    12:56

    Новые версии BIOS для материнских плат ASUS:

    12:56

    Новые версии BIOS для материнских плат Abit и QDI:

    12:55

    MusicPad Pro: электронный нотоносец от Freehand Systems:

    07:36

    5 Гб – в кредитной карте?:

    06:55

    ATI и NVIDIA: о пультах ДУ:

    06:01

    О превращении Radeon 9500 в Radeon 9700: праздник заканчивается:

    05:26

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